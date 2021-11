“House of Gucci” : gloire et trahison en famille

Le 27 mars 1995, Maurizio Gucci, héritier de la célèbre famille, est assassiné devant son bureau par des tueurs à gages. House of Gucci raconte non seulement la série d’évènements ayant mené à son assassinat, mais aussi les rivalités et coups bas orchestrés par les héritiers de la marque aux célèbres mocassins en cuir. Le film, réalisé par Ridley Scott, se focalise notamment sur la relation pour le moins explosive entre Maurizio et son épouse, Patrizia Reggiani. Issue d’une famille pourtant aisée, Patrizia a du mal à se faire accepter par Rodolpho Gucci, joué par Jeremy Irons, son futur beau-père, lui reprochant le statut de “nouveau riche” de sa famille. Une position pour le moins ironique, les Gucci étant loin d’être la famille d’aristocrates qu’ils prétendent être. Cette dernière est cependant rapidement accueillie à bras ouverts par son nouvel oncle, Aldo Gucci, incarné par Al Pacino, qui dirige l’entreprise familiale d’une main de fer, et prend sous son aile son neveu Maurizio. Cependant, la…

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail