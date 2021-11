Exclu Qitab : “Esquisses historiques”, Abdallah Laroui réédité

Ces textes étaient destinés à des conférences, communications à des congrès, contributions à des encyclopédies ou à des ouvrages collectifs.

Certains devaient être courts et didactiques, d’autres développés et théoriques. A cause de cette hétérogénéité, l’historien Abdallah Laroui a longtemps refusé de les réunir en vue d’une publication. Sans l’avoir voulu, il a composé une esquisse de l’histoire du Maroc, de l’époque préislamique à la Marche verte.

«Esquisses Historiques»

Abdellah Laroui 150 DH Acheter Livraison à domicile partout au Maroc

Estimant qu’un tel recueil, malgré les défauts inhérents au genre, peut rendre service, il a consenti à les publier en espérant que chacun y trouvera les outils pour comprendre le présent que nous vivons.

Esquisses historiques, éditions du Centre culturel du livre (2021).

Commandez ce livre au prix de 150 DH (+ frais d’envoi) sur qitab.ma ou par WhatsApp au 06 71 81 84 60