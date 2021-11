“Éloge de l’ombre” : tout Hassani en une expo

Une exposition est consacrée à Saâd Hassani à la Fondation Alliances à Casablanca. Elle retrace près de 50 ans du travail du peintre, qui a oscillé entre abstraction et figuration.

“Eloge de l’ombre”, qui a débuté le 11 novembre à Casablanca (et se poursuivra jusqu’au 10 avril 2022), est une exposition importante. C’est la première expo rétrospective du peintre Saâd Hassani, dont le travail s’étend sur plus de cinq décennies. A l’initiative de la Fondation Alliances, elle est basée sur une partie de la collection de son fondateur, Mohamed Alami Lazrak, ami de longue date de l’artiste. L’accrochage a été enrichi notamment grâce aux toiles prêtées par l’artiste lui-même, afin que l’exposition soit la plus complète possible.

Pas de lumière sans ombre

Le titre de l’exposition, “Éloge de l’ombre”, évoque bien sûr l’ADN du travail de Hassani, entre couleurs et ombres, mais c’est aussi un hommage à Jun’ichirō Tanizaki, écrivain japonais, auteur d’un livre éponyme, un éloge de l’esthétique nippone. Le point commun entre les deux ? L’attention apportée à l’opposition entre la lumière et l’ombre, car l’une ne peut exister…