“Les femmes dans la politique royale”, retour sur 22 ans de réformes

Cet ouvrage, publié à l’initiative du ministère de la Solidarité, du Développement social, de l’Égalité et de la Famille, relate toutes les grandes réalisations en faveur de la femme durant les vingt-deux années du règne du roi Mohammed VI.

De la révision de la Moudawana en 2004 à l’accès plus facile des femmes aux postes les plus avancés. Elles sont aujourd’hui ministres, députées, conseillères… On n’a jamais vu autant de femmes aux postes de responsabilités.

L’auteur commence par tracer les contours de la place des femmes dans les réformes royales avant de mettre en lumière le nouvel élan apporté par le souverain. Ensuite, à travers les différents chapitres, toutes les avancées sociétales, sociales, législatives et économiques sont présentées ici.

Et parce que ce chantier ne s’arrête pas à ce niveau, des perspectives d’avenir sont également mentionnées. Ce beau-livre s’achève avec quelques portraits de femmes, célèbres ou pas, qui ont marqué ces deux décennies.

Les femmes dans la politique royale, 22 ans de réformes, ouvrage collectif, éditions La Croisée des Chemins (2021). Commandez ce livre au prix de 600 DH pour la version arabe, et 650 DH pour la version française (+ frais d’envoi) sur qitab.ma ou par WhatsApp au 06 71 81 84 60.

«النساء في السياسة الملكية، 22 سنة من الإصلاحات»

Collectif 600 DH Acheter Livraison à domicile partout au Maroc