Ouafa Hajji : “Nous sommes optimistes quant à l’adoption de la loi-cadre sur la parité pour 2022”

T elQuel : À l’annonce de la formation du gouvernement, beaucoup se sont félicités de la nomination de sept femmes ministres, tandis que d’autres ont estimé que 28 % de femmes au gouvernement, c’est loin d’être suffisant. Où vous situez-vous ?

Ouafa Hajji : Si on parle d’évolution globale de la représentation féminine au sein du gouvernement, nous sommes sur une phase ascendante, qui reste à confirmer dans l’avenir. 28 %, ce n’est pas ce que nous avons connu auparavant : sur le plan quantitatif, c’est important, et c’est à saluer.

Certes, nous aurions souhaité un chiffre plus élevé, au moins le tiers requis au niveau international. Sur le plan qualitatif, nous sommes sur une évolution intéressante : nous avons aujourd’hui des femmes ministres dont les portefeuilles ne sont pas traditionnellement “féminins”, comme le social, la famille, etc. La stratégie numérique par exemple, qui fait partie des grands chantiers qui vont être enclenchés au Maroc, a été confiée à une ministre.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

On regrette tout de même que la notion d’égalité n’apparaisse pas dans l’intitulé du ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille. Globalement, je dirais que nous sommes dans une phase intéressante qui demande à être confirmée dans l’avenir. Elles ont des portefeuilles importants, nous sommes là pour les soutenir, mais nous nous attendons à ce que, dans leurs domaines respectifs, elles fassent avancer la question de l’égalité hommes/femmes sur le plan des mentalités.

Si les chiffres sont en hausse par rapport aux années précédentes, peut-on réellement parler d’amélioration quant au rôle et à la participation des femmes en politique lors des élections de 2021 ? Il n’y a toujours pas de femme secrétaire générale au sein des partis de la majorité et seulement six femmes ont été élues au niveau des circonscriptions locales…

Nous sommes encore dans une tendance où ce sont les mécanismes de discrimination positive qui font avancer les chiffres, sur le plan quantitatif, de la représentation politique des femmes. Nous ne sommes pas encore passés à une phase qualitative où les femmes sont spontanément représentées dans les sphères politiques.

C’est une réalité, et nous nous y attendions, car on ne peut pas passer d’une phase à l’autre sans période de transition. Cela s’explique, entre autres, par le fait que les partis politiques sont restés frileux, et je pense qu’ils n’ont pas encore suffisamment intégré l’importance de la présence des femmes au sein de leurs structures et des institutions élues.

Quelle est la part de responsabilité à imputer à la démocratie interne des partis ?

En 2017, l’association Jossour avait mené une étude à ce sujet. D’abord, il y a une violence politique importante au sein des partis, et je pense que toutes les femmes au sein de structures partisanes peuvent en témoigner.

Le deuxième obstacle pour les femmes, c’est le financement des campagnes électorales. Étant donné que les partis sont plus dans une logique électoraliste, qui cherche à avoir le maximum de sièges, ils vont plutôt vers des notabilités qui ont des financements. Peut-être que l’État devrait mettre en place des subventions pour les femmes candidates, pour inciter les partis politiques à les placer en tête de liste.

“On dit toujours qu’il faut qu’une femme soit compétente, mais on ne se pose jamais cette question pour un homme” Ouafa Hajji

Enfin, beaucoup de femmes arrivent sans formation au sein des partis politiques. C’est un facteur qui les disqualifie par rapport aux hommes. On dit toujours qu’il faut qu’une femme soit compétente, mais on ne se pose jamais cette question pour un homme. Et nous sommes là pour les sensibiliser à ce sujet. Avec le collectif Parité Maintenant, nous avons choisi d’intégrer les partis politiques dans ce processus, car nous croyons que le fait de les englober dans une dynamique comme celle-ci peut les faire avancer.

Quand on les sollicite aujourd’hui, ils nous écoutent, car ils sont eux-mêmes partie prenante dans cette dynamique. C’est tout l’intérêt d’une approche participative, qui permet d’avoir un dialogue constructif. Ils ont une part de responsabilité importante dans la sous-participation des femmes au processus démocratique. C’est une réalité que l’on n’hésite pas à leur dire.

Mais, nous leur disons aussi que l’on peut travailler ensemble, pourvu qu’ils soient prêts à changer un peu leur perception des choses, et qu’ils considèrent enfin que la question des femmes ne relève pas seulement du sexe, mais de la manière dont on conçoit l’avancée de ce pays en termes de démocratie.

Qu’entendez-vous par violence politique, et comment se manifeste-t-elle concrètement dans la vie d’une femme politique ?

La violence a plusieurs manifestations. Lorsqu’une femme veut donner son avis ou simplement émettre une position sur un sujet donné, on ne lui donne pas souvent la parole, ou alors, on la lui coupe. Il y a donc un problème de liberté de parole.

Ensuite, en termes de démocratie interne des partis, beaucoup de grandes décisions ne sont pas prises dans les instances de décisions visibles, mais dans les coulisses, là où se fait la préparation de la décision. Et dans ces coulisses, les femmes sont complètement absentes.

Il y a aussi le harcèlement sexuel et la violence verbale, qui sont assez courants. Très souvent, les partis politiques disent qu’ils ne peuvent pas mettre de femmes en tête de liste, car les citoyens ne votent pas pour elles. Ça, c’est une forme de violence, d’autant plus que c’est faux.

Qu’avez-vous pensé de la transition du système de quotas des listes nationales aux listes régionales entre les élections 2016 et 2021 ? Quels avantages en ont été tirés ?

Théoriquement, le passage de la liste nationale à la liste régionale est intéressant. À partir du moment où une candidate a une attache territoriale, elle peut se faire connaître dans la région où elle est en lice, et cela lui permet de baliser le terrain pour être candidate par la suite sur les circonscriptions locales.

Le problème, c’est qu’en passant de la liste nationale à la liste régionale, on met la liste régionale sous la coupe de candidats hommes qui financent l’ensemble de la campagne électorale dans une région. Et donc, les candidatures sont dictées par ces mêmes candidats, et ce ne sont pas toujours les militantes d’un parti que l’on choisit pour être candidates, au bénéfice de nouvelles venues qui n’ont pas forcément de pratique du terrain.

La loi interdit à une candidate de se présenter plus d’une fois sur un mécanisme de discrimination positive. Est-ce un problème, selon vous ?

Les systèmes de quotas, tels qu’ils ont été conçus en 2002, sont faits pour habituer l’opinion publique à la présence des femmes en politique, mais aussi pour qu’elles aient assez d’expérience et de pratique pour accroître leur visibilité et leur permettre de poursuivre leurs carrières politiques.

Je pense qu’une femme qui est passée par un mécanisme de discrimination positive ne peut pas le faire deux fois, et doit laisser sa place à d’autres. Par contre, ce que je reproche aux partis politiques, et parfois même aux femmes concernées, c’est de ne pas préparer leur passage d’une liste nationale à une candidature sur une liste locale. Les partis politiques devraient accompagner ce passage afin de permettre aux femmes de continuer leurs vies politiques de manière normale.

Très peu de femmes qui sont passées par des mécanismes de discrimination positive arrivent à se retrouver dans des candidatures “normales”, et c’est là le fond du problème de l’application des mécanismes de discrimination positive.

Toujours est-il que le système des quotas est censé être une étape transitoire, en attendant de parvenir à la réalisation spontanée de la parité. Peut-on être optimiste quant à l’arrivée du jour où le Maroc n’en aura plus besoin ?

Quelle que soit la société, partout dans le monde, quand on ne met pas un cadre réglementaire et juridique, il y a toujours des dépassements et des régressions par rapport aux acquis. Par conséquent, la seule manière de ne pas avoir recours à des mécanismes de discrimination positive, c’est d’avoir une parité reconnue réglementairement par la loi dans toutes les instances.

En 2002, 10,3 % de femmes siégeaient au parlement. En 2021, ce chiffre est de 24,3 %. Doit-on uniquement attribuer cette hausse à la mise en place des systèmes de quotas, ou peut-on avancer que les partis politiques et les électeurs font plus confiance aux femmes pour les représenter qu’il y a vingt ans ?

Dans les élections de 2002 à 2016, le nombre de votes exprimés pour les listes nationales était souvent supérieur à celui des listes locales. Si on analyse de manière plus fine le résultat des voix exprimées, on notera que les listes de femmes ont souvent eu plus de voix que les listes locales. L’évolution est là. Les gens ont beaucoup moins de mal à voter pour des femmes.

“Lors des campagnes électorales, les gens disent qu’ils font plus confiance aux femmes, qu’ils préfèrent voter pour des femmes” Ouafa Hajji

Lors des campagnes électorales, les gens disent qu’ils font plus confiance aux femmes, qu’ils préfèrent voter pour des femmes. Nous n’avons pas encore des chiffres plus précis sur les scrutins de 2021, mais je pense que les citoyens ont plus voté pour les femmes. Toujours est-il qu’encore une fois, le facteur financement fausse beaucoup les résultats. C’est une plaie pour la démocratie, et il va falloir trouver un remède.

Quelle est votre évaluation de la place qu’occupe la réalisation de la parité dans l’actuel programme gouvernemental ?

Il n’y a pas beaucoup de littérature sur la place des femmes dans le programme gouvernemental. Il y a eu des insuffisances importantes en termes de prise en charge de la condition des femmes, de leur implication et de leur inclusion. Autant le programme n’a pas été assez franc et audacieux sur la question des femmes, autant je préfère attendre de voir quelles actions vont être menées. Il y a une proposition intéressante sur le taux d’activité des femmes.

Le fait que le gouvernement va revenir avec une nouvelle formulation du Code pénal est une chose très importante, d’autant que le ministre de la Justice parle même d’une révision du Code de la Famille. Le fait que le délégué interministériel chargé des droits de l’homme reprenne ses fonctions de manière forte après une parenthèse ces dernières années est aussi un signal fort.

Où en est la pétition pour l’application effective de la parité, que vous avez déposée au parlement le 31 décembre dernier ?

Nous avons attendu que les élections se déroulent et que toutes les instances soient en place avant de reprendre notre bâton de pèlerin. Nous avons repris la semaine dernière, en mettant en place une nouvelle campagne, non plus pour sensibiliser, mais pour dire : nous avons une pétition qui a été acceptée au parlement en juin dernier, qu’allez-vous en faire ?

Nous croyons dans la continuité de l’État : ce n’est pas parce que c’est l’ancien président de la Chambre des représentants qui a accepté cette pétition qu’elle doit être remise en cause aujourd’hui. Parmi les recommandations de la pétition, la plus importante est la proposition d’une loi-cadre pour la mise en œuvre effective de la parité au sein des institutions.

Je peux vous dire, sans entrer dans les détails, que nous avons vu le président de la Chambre des conseillers, qui est très ouvert à notre proposition. Nous avons vu tous les groupes parlementaires de la majorité, ainsi que d’autres groupes. Nous sommes optimistes quant à l’adoption de la loi-cadre sur la parité pour 2022.

Je pense que dans les mois à venir, nous aurons des nouvelles intéressantes en ce qui concerne l’application des recommandations de la pétition.