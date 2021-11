Le président Joe Biden va organiser un sommet pour renforcer les liens avec le continent africain

Le président Biden à l’intention d’accueillir un sommet avec les responsables américains et africains pour mener une politique diplomatique de haut-niveau (…) qui permettra de transformer les relations et de rendre une coopération efficace possible », a indiqué le chef de la diplomatie américaine, lors d’un discours à Abuja, la capitale du Nigeria.

Le secrétaire d’Etat américain, qui effectue une tournée en Afrique entamée par le Kenya et qui le conduira aussi au Sénégal, n’a pas précisé la date de ce sommet.

Cette initiative intervient à un moment où la Chine renforce sa présence sur le continent africain, et tiendra du 28 au 30 novembre à Dakar, au Sénégal, la huitième conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC).

L’événement, qu’abritera le Centre international de conférence Abdou Diouf (CICAD) à Diamniadio, près de Dakar, se tiendra sur le thème »Approfondir le partenariat sino-africain et promouvoir le développement durable pour bâtir une communauté d’avenir partagé entre la Chine et l’Afrique, dans la nouvelle ère ».

Prendront part à cet évènement, qui se déroule en ligne et en mode présentiel, plus de 500 participants dont des Chefs d’Etat, des ministres, des représentants d’organisations internationales ainsi que des secteurs privés africains et chinois, selon le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur.

Le Forum va adopter quatre documents, dont un plan d’action pour la période 2022-2024, avait indiqué la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Aïssata Tall Sall.

Un document relatif à la »vision 2035 de la coopération sino-africaine sur la coopération et le changement climatique » sera également adopté par l’Afrique et la Chine, avait révélé la ministre sénégalaise.

(avec MAP)