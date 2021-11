L’acteur marocain Aziz El Fadili tire sa révérence

L’immense acteur et comédien Aziz El Fadili s’en est allé ce vendredi 19 novembre, à l’âge de 78 ans, apprend-on auprès de ses enfants qui ont relayé la triste nouvelle sur leurs réseaux sociaux. Suite à une infection au Covid-19, le comédien aurait développé une forme sévère de la maladie. Il était placé en soins intensifs depuis plusieurs jours, à Eindhoven, aux Pays-Bas.

Ancien assistant d’un des plus grands hommes de théâtre marocains, Tayeb Saddiki, Aziz El Fadili s’est d’abord fait connaître auprès des téléspectateurs comme une incontournable figure de la présentation météo sur la première chaîne, dans les années 1980. Aziz El Fadili a ensuite enchaîné les rôles à la fois sur le petit et le grand écran, devenant l’un des visages les plus célèbres, populaires et appréciés de la télévision marocaine.

Début 2021 paraissait le dernier long-métrage de son fils, Adil El Fadili, qui s’intitule Mon père n’est pas mort, où Aziz El Fadili, le réalisateur Faouzi Bensaidi et l’actrice Nadia Kounda se partagent l’affiche.

Au nom de toute l’équipe de TelQuel, nous présentons à sa famille et ses proches nos plus sincères condoléances.