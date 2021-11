“Cavalcades”, de Patrice Guéritot : une belle bête

Un livre sur les chevaux à l’état pur, pas de cavalier, ni selle, ni bride. Le cheval est libre, le photographe a une intuition naturelle pour capturer le bon moment, et rend hommage à la noblesse du cheval.

Mélange de beauté et de puissance de cette merveilleuse créature avec laquelle Patrice Guéritot entretient une relation de complicité. Plus de 500 magnifiques photos de ces chevaux qui demeurent le symbole fascinant et universel de la liberté.

Dans un pays où le cheval occupe une place prépondérante, dans l’histoire, dans la culture, dans les conquêtes… ce livre est un bel hommage au plus beau des compagnons. Un très beau livre.

«Cavalcades»

Patrice Guéritot 600 DH Acheter Livraison à domicile partout au Maroc

Cavalcades, de Patrice Guéritot, éditions Patrice Guéritot (2021). Commandez ce livre au prix de 600 DH (+ frais d’envoi) sur qitab.ma ou par WhatsApp au 06 71 81 84 60