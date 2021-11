À Casablanca, la démolition partielle de la mosquée Assuna ne passe pas

Les anciens murs et la toiture de la mosquée Assuna ne sont plus qu’un amas de gravats. Des débris de béton et de fer marquant le début des travaux de rénovation qui devraient démolir la partie réservée aux femmes dans cet édifice religieux avant de la restaurer. De quoi faire monter au créneau l’association Casamémoire qui proteste « vigoureusement » contre cette démolition qui pourrait dénaturer le style architectural unique du bâtiment. « Cette mosquée est l’un des témoignages singuliers de style brutaliste au Maroc, bien au-delà du repère urbain qu’elle constitue pour l’ensemble des Casablancais.es et de ses qualités architecturales intrinsèques« , vilipende l’association de sauvegarde du patrimoine architectural casablancais dans un communiqué signé par Rabéa Ridaoui, sa présidente*. Construite en 1968 sur les plans d’Emile-Jean Duhon, la mosquée…

