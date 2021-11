Samir Bouzid : “Nous avons besoin d’un engagement gouvernemental pour lutter contre la corruption”

Militant de longue date des droits économiques, sociaux et culturels et vice-président de l’Instance nationale de protection des biens publics et de la transparence au Maroc, Samir Bouzid déplore le retrait, par le gouvernement, du projet de loi modifiant et complétant le Code pénal, et s’inquiète du peu d’intérêt que semble accorder l’exécutif à la lutte contre la corruption.

Par Réda Dalil