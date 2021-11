Hakim Marrakchi : “Nous travaillons à réintroduire l’exonération de l’IR pour les jeunes diplômés”

Retour avec Hakim Marrakchi, vice-président de la CGEM et président de la Commission fiscalité et douane, sur les attentes du patronat et les principaux amendements à apporter au projet de loi pour renforcer la compétitivité des entreprises nationales.

TelQuel : Le PLF 2022 a-t-il réussi à mettre en œuvre les recommandations des Assises de la fiscalité, notamment en matière d’équité fiscale ?

Hakim Marrakchi : Les recommandations des Assises de la fiscalité sont nombreuses et constituent un programme sur plusieurs années. Le PLF 2022 s’inscrit dans ce cadre, même si de nombreux points soulevés l’année passée lors des assises ne sont pas abordés directement, notamment la réforme de la TVA ou l’élargissement de l’assiette.

“L’élargissement de l’assiette fiscale nécessite le développement d’un arsenal juridique et une évolution des textes” Hakim Marrakchi

