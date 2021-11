Après l’Intérieur, Noureddine Boutayeb se relance à la tête de la Fondation marocaine pour la promotion du préscolaire

Noureddine Boutayeb est diplômé de l’École centrale Paris en 1979 et titulaire d’un diplôme d’études approfondies (DEA) en mécanique des sols (1981) et d’un diplôme d’ingénieur de l’École nationale des ponts et chaussées (1981). Il a entamé sa carrière professionnelle en 1982 en tant que directeur général adjoint du groupe Ingema, avant que Mohammed VI ne le nomme directeur des Affaires rurales au ministère de l’Intérieur, en 2003.

Développer le préscolaire dans le rural

En mars 2006, le souverain a nommé Nourredine Boutayeb au poste de wali, directeur général des collectivités locales au ministère de l’Intérieur, puis en mars 2010 au poste de wali, secrétaire général du même ministère.

Le préscolaire est un sujet que Boutayeb connaît et sur lequel il a déjà travaillé au ministère de l’Intérieur. En 2019, il est intervenu…