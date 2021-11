Le dernier enfant, de Philippe Besson: La maison se vide

C’est l’histoire d’une femme dont le fils a décidé de quitter le cocon familial, pour aller vivre ailleurs. C’est le destin de toute maman, mais on s’accroche, on n’a pas envie d’y croire, et on essaye de repousser, en se disant ça n’arrive qu’aux autres. Eh bien non. Ça arrive, c’est même la règle. Comment s’y faire alors, accepter que c’est dans l’ordre des choses. C’est ce qu’on appelle « les choses de la vie ».

Un roman tout en nuances, sobre et déchirant, sur le vacillement d’une mère le jour où son dernier enfant quitte la maison. Au fil des heures, chaque petite chose du quotidien se transforme en vertige face à l’horizon inconnu qui s’ouvre devant elle.

«Le dernier enfant»

Le dernier enfant, de Philippe Besson, éditions Julliard (2021), Prix de Vannes 2021.