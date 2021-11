Tawhid Chtioui, l’école intelligente

L ’éducation d’abord

Tunisien d’origine, Tawhid Chtioui grandit et fait l’essentiel de sa scolarité au pays du jasmin avant de poursuivre ses études universitaires en France. Diplômé d’un doctorat en sciences de gestion de l’université de Paris-Dauphine en 2007, il démarre aussitôt sa carrière dans le monde académique. Entre la France, l’Égypte, les États-Unis, la Chine ou encore la Russie, il enseigne diverses disciplines liées au management, à la stratégie et au contrôle de gestion dans différentes universités, en passant notamment par Reims Management School et l’EDHEC Business School de Lille. “Tout jeune, j’avais une idée précise de ce que je voulais faire plus tard : je voulais avant tout faire carrière dans le monde éducatif pour créer de l’impact”, nous confie-t-il à l’autre bout du fil.

Retour au continent

En 2011, il suit le programme de leadership de l’université Harvard à Boston, dans…