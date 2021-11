“Night In Paradise”, une tragédie coréenne

Renversement de situations, scènes opératiques, interprétation bouleversante des acteurs, “Night In Paradise” est un thriller à couper le souffle.

Narration tragique

Comme toujours, il y a du sang, de la culpabilité et surtout une grande soif de vengeance. Les thrillers coréens nous ont désormais habitués à cela. Mais la particularité de Night In Paradise de Park Hoon-jung, moins connu malheureusement que ses pairs Bong Joon-ho et Park Chan-wook, réside dans son mélange des genres (thriller, comédie, romance) et sa narration particulière. Tae-gu est lieutenant dans un cartel très agressif de la mafia coréenne. Fin stratège, il est convoité par un gang concurrent. Sauf qu’il est plutôt du genre fidèle et refuse cette offre. Quand sa nièce et sa sœur sont assassinées et les meurtres déguisés en accident de voiture, Tae-gu décide de venger sa famille en s’attaquant directement au chef de la mafia adverse. Par la suite, il part se réfugier sur l’île de Jeju et se lie d’amitié avec une certaine Kim Jae-yeon.

Trahison, amour, manipulation,…