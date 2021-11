Royal Air Maroc rappelle les conditions d’entrée en Espagne pour les Marocains

Le gouvernement espagnol a émis des clarifications concernant les conditions d’entrée sur son territoire dans le contexte de la pandémie. Le ministère de la Santé précise, dans une note publiée sur son site web, que le Maroc est toujours identifié comme étant un pays “à risque”.

En plus des touristes entièrement vaccinés, les résidents de l’Union européenne, les titulaires d’un visa de longue durée délivré par un État membre ou un État associé à Schengen, les professionnels de santé et de transport, les étudiants et les personnes voyageant pour force majeure peuvent se rendre librement dans le royaume ibérique.

Par ailleurs, dans une série de tweets, Royal Air Maroc a rappelé aux voyageurs marocains la nécessité de présenter un certificat de vaccination attestant qu’ils sont “complètement vaccinés soit par AstraZeneca (Vaxzevria), Janssen, Moderna ou Pfizer-BioNTech, Serum Institute of India, Sinopharm ou Sinovac au moins 14 jours avant leur arrivée”.

Tout passager entrant ou transitant par l’Espagne doit également remplir un “formulaire de contrôle sanitaire FCS” avant le départ, sur cette page ou via l’application Spain Travel Health-SpTH. Cela générera un code QR à présenter obligatoirement au point d’entrée en Espagne.