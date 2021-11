LafargeHolcim Maroc, désigné « Top Performers RSE 2021 » et n°1 des « Best Emerging Market Performers » 

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

38 critères et 330 indicateurs scrutés par Vigeo Eiris

Vigeo évalue les entreprises sur la pertinence de ses indicateurs et l’efficacité de son système managérial par rapport à six domaines : le capital humain, les droits de l’Homme, l’environnement, l’éthique des affaires, la gouvernance ainsi que l’engagement sociétal.

Le référentiel d’évaluation comporte 38 critères et plus de 330 indicateurs de responsabilité environnementale de gouvernance, sociale et sociétale adoptés par les institutions internationales, telles que l’ONU ou l’OCDE.

La distinction de « Top Performers RSE 2021 » consolide, une fois de plus, la position-clé de LafargeHolcim Maroc dans le tissu économique national et reconnait sa performance générale en matière de responsabilité sociale et environnementale.

Accompagnant depuis plus de 90 ans les plus grands chantiers de développement du Royaume, LafargeHolcim Maroc continue de placer le développement durable au cœur de sa vision et de ses actions, en le prenant en compte dans tous ses processus et à toutes les étapes de sa chaîne de valeur.