Boxe : Sofiane Oumiha, des hauts et des bas avec le Maroc

La garde baissée, le regard plongé dans celui de son adversaire, restant à bonne distance et oscillant la tête de gauche à droite. Dans le troisième et dernier round de la finale des championnats du monde amateur (en catégorie moins de 60 kg), ce vendredi 5 novembre à Belgrade (Serbie), le longiligne (1m78) et expérimenté Sofiane Oumiha peut se permettre de contrôler après avoir dominé les deux premières reprises.

Face au prometteur Ouzbek Abdumalik Khalokov, champion olympique de la Jeunesse et champion du monde juniors, il s’impose par décision unanime des juges. Et s’offre le premier doublé planétaire d’un pugiliste français.

Intégration réussie

Celui que la star des poids lourds Tony Yoka surnomme “le diamant de l’équipe de France” a débuté la boxe anglaise à l’âge de sept ans. Toulousain de naissance, il continue à pratiquer le sport local par excellence, le rugby, avant de se concentrer à 100 % sur le noble art dans la foulée de ses premiers triomphes internationaux — médailles de bronze aux Mondiaux junior puis d’or aux Jeux méditerranéens en 2013.

