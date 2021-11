Mahmoud Bah : “Nous travaillons avec le gouvernement marocain pour prolonger le Compact MCA-Morocco”

TelQuel : Le programme Compact II s’articule autour de deux projets : “Éducation et formation pour l’employabilité” et “Productivité du foncier”. Pourquoi ces deux thématiques en particulier ?

Mahmoud Bah : Millenium Challenge Corporation (MCC) a pour mission essentielle de réduire la pauvreté à travers la croissance économique. Pour y parvenir, dans tous nos programmes d’aide, nous avons recours à une approche fondée sur les preuves, qui vise à cerner les besoins spécifiques de chaque pays partenaire. De cette façon, MCC et les gouvernements partenaires peuvent structurer les investissements et favoriser une croissance économique durable et inclusive. Au Maroc, ce processus inclusif et axé sur les données a commencé au moment où MCC et le gouvernement du Maroc ont mené une analyse approfondie de l’économie pour identifier les facteurs qui entravent l’accroissement des investissements, l’entrepreneuriat et la croissance économique. Nous avons mené également de larges consultations avec les principales parties prenantes, notamment le secteur privé…