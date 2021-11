Yassine Bounda et son “trendy” Tendy’s

L es débuts

Originaire d’Al Hoceïma, Yassine Bounda débarque à Tanger en 2012 après l’obtention de son bac pour entamer des études d’économie. Lassé par le système d’enseignement, il abandonne au bout de deux ans les bancs de l’université Abdelmalek Saadi et se tourne vers la Cardiff Metropolitan University de Tanger, pour une formation en commerce et marketing. étudiant, il lance en 2015 NetWolf, une agence digitale qui offre des services d’affiliation et de développement informatique. Si l’aventure ne dure que deux ans, elle permet néanmoins au futur restaurateur de goûter à l’entrepreneuriat et de mettre de l’argent de côté pour démarrer un nouveau business.

Nécessité, mère de l’invention

Toujours durant ses années d’études, le jeune homme a du mal à trouver la bonne adresse pour manger durant ses pauses déjeuner. Pris en étau entre restauration rapide malsaine et restaurants classiques au service long et à la carte inaccessible, il…