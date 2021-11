Série : “La voie du tablier”, le yakuza reconverti en homme au foyer

Avec cette série d’animation, Netflix et les studios J.C. Staff nous replongent dans l’univers des anciens mangas japonais.

C’est drôle sans manquer d’intelligence. Comme toujours, le Japon ne cesse d’étonner par sa créativité et surtout par sa capacité à créer de la candeur à partir d’une critique violente de la société. La Voie du tablier, sorti en anime 2018 et devenu très vite populaire au Japon, ne déroge pas à cette règle. Netflix a décidé d’en faire une adaptation en 2021. Tatsu est un boss yakuza que tout le monde craint. Après avoir trouvé l’amour, il décide de se retirer des affaires mafieuses et de devenir un homme au foyer. Son seul objectif est de soutenir sa femme dans sa carrière. S’il se plaît dans son travail domestique, il est de temps à autre amené à faire sortir son côté obscur pour affronter d’anciens yakuzas qui lui cherchent encore misère. Le tout sans que sa femme ne s’en rende compte, car son côté bad boy s’estompe…