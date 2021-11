“Différent” ? Et alors ? le dernier roman de Moulay Seddik Rabbaj

Tout quitter du jour au lendemain, meurtri, parce qu’on est différent ? Le jeune héros va emprunter des chemins divers pour tenter de se modeler, de s’imposer, d’exister.

Le sexe et ses impulsions sont au cœur de ce roman et l’auteur dépeint avec réalisme les tabous imposés par une société profondément patriarcale, où la figure du père est centrale. L’histoire de Yahya, le héros, c’est toute l’histoire du Maroc qui défile.

«Différent»

My Seddik Rabbaj 96 DH Acheter Livraison à domicile partout au Maroc

Moulay Seddik Rabbaj est romancier et nouvelliste. Il enseigne à l’Institut français et vit à Marrakech. Différent est son sixième roman. Il a aussi publié Nos parents nous blessent avant de mourir et Le lutteur.

Différent, de Moulay Seddik Rabbaj, éditions Le Fennec (2021). Commandez ce livre au prix de 96 DH (+ frais d’envoi) sur qitab.ma ou par WhatsApp au 06 71 81 84 60