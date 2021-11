Taha Balafrej présente son livre “Héritages” à Agadir

Vous êtes Gadiri et vous avez envie de découvrir un livre écrit à l’intention de la jeunesse marocaine, pensé comme un trait d’union entre les générations ? Connect Isdarat organise le jeudi 4 novembre 2021 à 18 h dans ses locaux une présentation du livre Héritages par son auteur Taha Balafrej, ouvrage préfacé par Abdelfattah Kilito.

En près de 400 pages, Taha Balafrej fait le recensement de ses héritages. Des personnages, des lectures, des lieux, des expériences, défilent entrelacés dans le temps et dans l’espace. “À travers ces héritages particuliers, le lecteur est invité à découvrir la profondeur et la richesse de ce qui constitue la personnalité marocaine de manière générale. Ce livre, écrit à l’intention de la jeunesse marocaine, peut servir de pont entre les générations d’avant et d’après l’indépendance. Mais aussi de trait d’union entre les générations d’avant et d’après Internet”, résume Connect Isdarat.

L’événement, auquel devrait assister le Wali de la région selon les organisateurs, verra aussi la participation de jeunes de Youssoufia, de Benguerir, de Rabat et d’Agadir qui organiseront une animation musicale.

Héritages de Taha Balafrej est également disponible à la vente sur votre site de vente de livres Qitab.ma

Voici l’adresse et le numéro de téléphone du Connect Institute d’Agadir : Quartier Illigh 2 – C33, Agadir – 05 28 82 63 33