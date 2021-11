En hausse fin septembre, les transferts des MRE ne connaissent pas la crise

Défiant la crise sanitaire, les transferts des Marocains résidant à l’étranger (MRE) affichent une hausse de 42 % à fin septembre, comparée à la même période une année plus tôt. Avec cette nouvelle hausse, ces transferts confirment leur montée en flèche, en droite ligne des prévisions de l’Office des changes et de Bank Al-Maghrib.