Canada : le Maroc ouvre un consulat général à Toronto

Outre la province de l’Ontario, le consulat général du Royaume à Toronto couvrira les circonscriptions territoriales relevant des provinces canadiennes de l’ouest, à savoir le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta, la Colombie-Britannique et les territoires du Nord-Ouest, du Nunavut et du Yukon.

En plus du Québec, le Consulat général à Montréal va desservir, de son côté, les provinces de l’Atlantique canadien, à savoir, la Nouvelle Écosse, l’Île du prince Édouard, le Nouveau Brunswick ainsi que Terre Neuve et Labrador, a ajouté la même source.

“L’ambassade du Royaume du Maroc au Canada souhaite attirer l’attention des membres de la communauté marocaine sur le fait que, durant la phase transitoire de passation et d’ajustement consulaire entre les deux consulats généraux de Montréal et de Toronto, les prestations consulaires se rapportant à la carte nationale d’identité électronique et aux services adulaires continueront d’être assurées à titre provisoire, et jusqu’à nouvel ordre, par le consulat général du royaume à Montréal”, a indiqué l’ambassade dans un communiqué.