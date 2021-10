“Zaynab, reine de Marrakech”: l'épopée d'une femme hors du commun par Zakya Daoud

D’abord épouse de Youssef Ben Ali, puis de l’émir de Ghmate dont elle hérite de la fortune, elle est choisie par Youssef Ibn Tachfine comme épouse. Et pas que.

Le puissant sultan almoravide a le double de son âge, mais ceci n’empêche pas le grand amour entre eux. Zaynab Nefzaouiya ne se contente pas d’être une de plus dans le harem du sultan, elle prend part à toutes les décisions de son mari. C’est elle qui le pousse à étendre son empire en Afrique du Nord et à se lancer à la conquête de l’Espagne. On lui attribue même la fondation de Marrakech.

C’est l’histoire de cette reine hors du commun, qui a marqué l’histoire du Maroc à l’heure où les femmes n’avaient aucun droit, que nous conte de belle manière l’écrivaine et journaliste Zakya Daoud.

«Zaynab reine de Marrakech»

Zaynab reine de Marrakech est une belle épopée romancée par Zakya Daoud, mais qui n’enlève rien à la stature de cette femme qui a dirigé, aux côtés de son mari, la dynastie la plus puissante qui ait gouverné le Maroc.

