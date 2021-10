“Ce Maroc que l’on refuse de voir, de l’exil” par Réda Dalil

C’est à ces exclus, ces méconnus de notre pays, que Réda Dalil, journaliste, écrivain, directeur de publication de TelQuel, consacre ce recueil teinté d’amertume, parsemé d’interrogations légitimes quant à notre avenir commun, aujourd’hui hypothéqué par les crises à répétition.

Dans un exercice de sincérité totale, l’écrivain, comme disait Céline, “cloue sa propre peau sur le papier”, puise dans ses fragilités intérieures pour faire jaillir sa vérité propre, qui, souvent, croise celles du plus grand nombre, qui ne demandent qu’à la dévoiler. Cet ensemble de textes éclectiques dans ses thèmes et ses indignations bouscule la pensée unique et mérite, de ce fait, une lecture attentive.

«Ce Maroc que l’on refuse de voir»

Reda Dalil 30 DH Acheter Livraison à domicile partout au Maroc

À l’occasion de sa réédition en poche, l’auteur a enrichi la version originale d’une chronique inédite empreinte de la même mélancolie, de la même lucidité. Comme indiqué dans la précédente quatrième de couverture : ces chroniques sont (toujours) à consommer petit à petit…

Ce Maroc que l’on refuse de voir, de l’exil, de Réda Dalil, Editions Le Fennec. Commandez ce livre au prix de 30 DH (+ frais d’envoi) sur qitab.ma ou par WhatsApp au 06 71 81 84 60