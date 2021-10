Miriam Moudar, team builder

Reconversion

Tout est parti d’une passion pour la cuisine et d’un besoin de chaleur humaine. “Je savais que je n’étais pas faite pour travailler derrière un bureau toute ma vie, le contact humain m’est indispensable”, nous confie Miriam Moudar à l’autre bout du fil. Mais avant que sa passion ne la rattrape, la jeune femme fait des études de droit privé à Casablanca. Licence en poche et encouragée par ses sœurs, elle s’envole dès le lendemain pour poursuivre ses études au Canada avec l’envie de réorienter sa carrière professionnelle. “J’aime beaucoup le droit comme discipline, mais être avocate et plaider, ça ne me ressemble pas”. Arrivée en 2015 à Montréal, elle profite du modèle de formation universitaire nord-américain pour cumuler de l’expérience professionnelle en journée tout en étudiant le soir.

Déclic

Parallèlement à une formation en ressources humaines, elle rejoint le département RH…