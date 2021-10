Maroc-France : “Les relations de business sont excellentes et privilégiées”

Elle est très active dans la mise en avant de la destination Maroc auprès des acteurs économiques français, notamment dans le cadre d’un vaste road show promotionnel lancé au début du mois d’octobre.

Née à Tours de parents marocains originaires de Tinghir, Faïza Hachkar a démarré sa carrière au sein du réseau des chambres de commerce et d’industrie (CCI) en France. Pendant quatre ans, elle était d’abord chargée de la montée en compétence des conseillers internationaux sur la région du Maghreb. Elle a ensuite passé trois ans au Canada, travaillant au sein de la CCI française à Montréal.

Depuis 2007, la jeune femme représente à Paris la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc, qui compte plus de 3 700 firmes adhérentes. Dans l’Hexagone, elle conseille et accompagne des sociétés, tous secteurs confondus, dans leurs projets d’exportation, d’implantation et de partenariats sur le marché marocain.