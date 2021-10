Dans la bibliothèque de Zainab Fasiki 

La dessinatrice Zainab Fasiki, notamment auteure de la bande dessinée « Hchouma”, partage avec TelQuel ses quatre livres coup de cœur.

1. Rêves de femmes, une enfance au harem, de Fatima Mernissi “C’est un roman quasi autobiographique qui décrit l’enfance de Fatima Mernissi, mon modèle, dans la médina de Fès. Elle grandit dans un harem, et raconte comment les femmes qui l’entouraient rêvaient d’un monde libre. J’ai moi-même grandi à Fès, entre l’ancienne médina et la nouvelle ville. J’ai passé mon enfance sur les toits de la médina, je voyais des harems autour de moi, avec de nombreuses épouses sous le contrôle d’un seul homme, avec leurs corps et leurs libertés contrôlés. Ça m’a toujours révoltée. Adolescente, j’ai lu ce livre, qui m’a d’abord fait comprendre que je n’étais pas seule à être indignée. Toutes ces choses que je critiquais dans la rue, dans la famille et dans les harems étaient racontées. J’ai trouvé dans ce livre ma première énergie pour devenir féministe.” Rêves de femmes, Fatima Mernissi, éd. Le Fennec, 1997…