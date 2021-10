Shaïnez El Haïmour, championne de karaté : “Je suis reconnaissante envers la France, mais c’est dans mes racines maghrébines que je puise ma force”

Multiple championne de France et d’Europe en karaté kyokushinkai, Shaïnez El Haïmour a décroché le bronze mondial en 2019. Née d’un père marocain et d’une mère tunisienne, la jeune prodige revendique la dimension philosophique de sa discipline, analysant avec recul et sagesse son rapport aux racines familiales, mais aussi la difficile conciliation entre études, monde professionnel et sport de haut niveau.

Par Diaspora Par Telquel