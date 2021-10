Spécial rentrée littéraire : “Rien ne t’appartient” de Natacha Appanah

C’est l’histoire de toutes les souffrances que les hommes font vivre aux femmes, dans une société forcément machiste quel que soit son niveau de développement.

Tous ces interdits qu’elles doivent observer, tous les malheurs qu’elles doivent taire par peur de la honte et du qu’en-dira-t-on. De tout ce qu’elles doivent verser comme tribut à la société pour le simple fait d’exister…

C’est un livre, intime et secret, sur la condition des femmes et l’état du monde, écrit dans un style sans équivoque. A travers le destin de Tara, Natacha Appanah nous offre une immersion sensuelle et implacable dans un monde où il faut aller au bout de soi-même pour préserver son intégrité.

«Rien ne t'appartient»

