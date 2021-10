Spécial rentrée littéraire : “La plus secrète mémoire des hommes” de Mohamed Mbougar Sarr

Un magistral roman d’apprentissage, une saisissante enquête sur les traces d’un mystérieux auteur menée par un jeune écrivain africain à Paris en 2018.

Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais, découvre à Paris un livre mythique, paru en 1938 : Le Labyrinthe de l’inhumain. On a perdu la trace de son auteur, qualifié en son temps de “Rimbaud nègre”, depuis le scandale que déclencha la parution de son texte.

La plus secrète mémoire des hommes est un roman étourdissant, dominé par l’exigence du choix entre l’écriture et la vie, ou encore par le désir de dépasser la question du face-à-face entre Afrique et Occident. Il est surtout un chant d’amour à la littérature et à son pouvoir intemporel.

«La plus secrète mémoire des hommes»

Mohamed Mbougar SARR 275 DH Acheter Livraison à domicile partout au Maroc

La plus secrète mémoire des hommes, de Mohamed Mbougar Sarr, Éditions Philippe Rey. Commandez ce livre au prix de 275 DH (+ frais d’envoi) sur qitab.ma ou par WhatsApp au 06 71 81 84 60