Florent Gabarron-Garcia raconte "l'histoire populaire de la psychanalyse”

La psychanalyse, un “nouveau chien de garde” ? C’est contre une certaine évolution de la discipline, devenue, “pour une large part, profondément et ouvertement réactionnaire”, que s’insurge le psychologue et psychanalyste français Florent Gabarron-Garcia. “La liste de ses prises de position rétrogrades s’allonge à un rythme accéléré ces derniers temps, tout en grimpant sur l’échelle de la bêtise et de la mauvaise foi”: frénésie sécuritaire, stigmatisation des jeunes, des homosexuels, de celles et ceux qui luttent contre le patriarcat et menacent “la “Pensée” et “notre Culture””… Pour décrire ce discours autoritaire s’habillant “d’audace et de courage “face à la bien-pensance””, l’auteur forge le terme de “psychanalysme”, qui repose sur une réification de l’histoire même de la discipline et sur le postulat, erroné et orienté, de sa neutralité.

Un domaine politique

Or “rien n’est plus faux”, explique Florent Gabarron-Garcia, qui rappelle que les…