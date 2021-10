Air France maintient ses deux vols hebdomadaires entre Tanger et Paris

La compagnie aérienne Air France a décidé de prolonger sa liaison saisonnière entre Tanger et l’aéroport Charles de Gaulle. Lancée l’été dernier, cette liaison comporte deux vols hebdomadaires que la compagnie française a décidé de prolonger pendant l’hiver, indique la compagnie dans un communiqué relayé par la MAP.

Air France assurera jusqu’à 2 vols par semaine au départ de Tanger vers Paris-Charles de Gaulle à compter du 31 octobre et jusqu’à la fin mars 2022. Ces deux vols hebdomadaires portent à 65 le nombre de vols assurés chaque semaine entre Paris et des villes marocaines comme Casablanca, Rabat et Marrakech. Ces vols permettent des correspondances vers l’ensemble du réseau court, moyen et long-courrier de la compagnie.

Par ailleurs, en raison des restrictions de voyage, cette programmation est susceptible de changer. Il appartient donc, précise la compagnie, aux voyageurs de vérifier les conditions d’entrée et les documents requis à l’arrivée à destination de leurs pays de destination.