Amina Zakhnouf, l’afro-optimiste engagée

A ura-trice

Sélectionnée comme une des onze “pépites” qui devaient débattre sans filtre avec Emmanuel Macron lors du Sommet Afrique-France de Montpellier début octobre, Amina Zakhnouf n’a pas sourcillé pour dérouler son plaidoyer pour la citoyenneté économique des diasporas africaines. “Elle a un énorme charisme depuis toujours et ne s’exprime que sur des sujets qu’elle maîtrise, glisse une ancienne camarade de promo. Passionnée par les questions africaines et maghrébines pour lesquelles elle a longtemps voulu s’investir, elle sait parler et convaincre et n’avance jamais des choses de façon péremptoire”. Depuis cette intervention, la jeune femme incarne un des visages de cette jeunesse africaine décomplexée et affirmée. Habituée du grand oral, cette diplômée de Science Po Paris a déroulé son pitch devant le président français. Son idée : des guichets publics français raccordés à des services financiers en Afrique pour que les transferts de fonds de sa diaspora…