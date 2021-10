Partenariat entre ENCG Dakhla et ENCG Casablanca

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Cet accord, signé par M. Ismail Kabbaj, Directeur de l’École Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca, et M. Aziz Sayer, Directeur de l’École Nationale de Commerce et de Gestion de Dakhla, est le premier du genre dans le réseau des écoles nationales de commerce et de gestion. Il s’agit d’une convention de partenariat qui vise à ouvrir des voies de coopération entre les étudiants et le monde scientifique, d’une part, et entre les deux institutions d’une autre part. Au menu aussi, la coopération dans des domaines d’intérêt commun.

Depuis sa création en 2007, l’École Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca, a su joindre l’efficacité et la qualité au succès afin de bâtir sa renommée de grande école du Royaume. Forte de près de 2600 étudiants, l’ENCGC est incontestablement la première dans sa catégorie à l’échelle nationale.

Pour sa part, l’École nationale de commerce et de gestion de Dakhla, considérée comme le dernier fleuron du réseau des ENCG qui compte désormais 12 Écoles se positionne dès sa création en 2016 comme un partenaire majeur des acteurs socio-économiques de la région Dakhla Oued-Eddahab.