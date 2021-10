Aeria Mall accueillera les plus prestigieuses marques nationales et internationales 

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

D’un investissement de 325 millions de DH, ce centre commercial d’envergure accueillera, sur une superficie de 25.000 m², pas moins de 80 grandes signatures et marques internationales du Retail, de la restauration, du Loisir et de la Grande Distribution. Plus de 1000 places de parking seront dédiées à ses visiteurs.

«Aeria Mall sera assurément une adresse idéale pour se détendre en famille ou entre amis. Aux passionnés du shopping, il proposera, dès son ouverture, les meilleures enseignes de prêt-à- porter, des accessoires mode, de la beauté, des équipements de maison ainsi qu’un supermarché. En même temps, il sera l’adresse idéale pour les amateurs du divertissement grâce à un florilège d’enseignes de restauration, mais aussi un complexe de salles de cinéma, une salle de sport ainsi que de nouveaux concepts et animations ludiques pour petits et grands», a déclaré M. Zakaria Mahboubi, Directeur Général chez Anfa Realties. «Aeria Mall a été pensé pour offrir à ses visiteurs une expérience unique grâce à des divertissements et des animations spectaculaires», a-t-il ajouté.

La commercialisation du projet est à un stade avancé, dépassant les 53%. Le Mall accueillera les plus célèbres enseignes nationales comme Marjane Market, Cosmos, ainsi que de nombreuses marques internationales comme Mcdonald’s et Ciné Atlas pour l’univers cinématographique.

Développé sur le site historique de l’ancien aéroport d’Anfa qui sera réouvert afin de préserver la mémoire de Casablanca, mais aussi en plein cœur de la plus grande place financière d’Afrique “Casablanca Finance City”, Aeria Mall est entouré de quartiers composés essentiellement d’immeubles et de villas de haut standing, tels que Beauséjour, le CIL, Anfa ou encore Californie. Facilement accessible, le Mall sera desservi aussi bien par le tramway que par le bus électrique. L’ensemble de la zone a été remarquablement aménagé par AUDA, l’agence d’urbanisation et de développement d’Anfa. Les visiteurs de cette nouvelle destination de shopping, de loisirs et de commodités auront, également, accès à une multitude de services annexes comme: wifi, bornes tactiles, sécurité, lavage auto, salle de prière, bornes de recharge de véhicules électriques, ainsi que des chaises roulantes pour le bien-être des personnes à mobilité réduite.

Répondant aux meilleurs standards internationaux, le bâtiment de Aeria Mall a été conçu comme un lieu de vie qui allie commerces, nature et loisirs. Son concept a été pensé par de grands cabinets de conseil internationaux, entre autres Sonae Sierra le spécialiste portugais des centres commerciaux reconnu mondialement pour ses investissements et ses actifs durables.