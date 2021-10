Tarik Boueddine, il mène sa petite barquette

C uisine et ingénierie

Tarik Boueddine est né en 1989 à Casablanca. Après avoir suivi des études d’ingénierie en France, il s’envole pour l’Inde où il travaille dans une grande entreprise spécialisée dans la production et la distribution de fertilisants. En 2015, il revient au Maroc et rejoint le Groupe Managem avant de quitter le salariat pour rentrer dans le business familial, le groupe Abdellah Traiteur. Car en plus de son expérience dans les systèmes industriels et la supply chain, Tarik maîtrise également le domaine de la restauration: “J’ai grandi dans l’univers de la cuisine et de l’événementiel. Mais le passage à l’entrepreneuriat m’a secoué, car le travail commençait à faire intégralement partie de ma vie, avec toute la pression qui va avec”. Et après quelques années dans l’entreprise…