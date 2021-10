Les principales figures de la nouvelle Chambre des conseillers

M ohamed Benaïssa

Fatima El Hassani

L’indéboulonnable maire d’Asilah et ex-ministre des Affaires étrangères a remporté un siège PAM issu des collectivités territoriales. Sérieux candidat à la présidence de la Chambre des conseillers dans le cadre de l’entente RNI-PAM-Istiqlal, l’homme de 84 ans s’est tout récemment attiré les foudres de l’opinion publique. Un enregistrement audio datant de la première réunion du Conseil d’Asilah lui est attribué. On y entend l’ancien diplomate et ambassadeur du royaume à Washington traiter de “chien” le conseiller municipal UC Ahmed Jaïdi. Ce dernier demandait au président de reconsidérer l’une des dispositions les plus originales du règlement interne du conseil d’Assilah. Benaissa exige en effet d’approuver lui-même l’identité des journalistes souhaitant suivre les réunions de travail.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

La présidente PAM sortante de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima sera désormais une conseillère RNI à…