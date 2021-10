Gouvernement Akhannouch : MHE, les raisons d’une absence

Disparu des radars médiatiques depuis son roadshow effectué aux États-Unis début août, le capitaine du ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy, à la barre depuis huit ans, a quitté le navire gouvernemental. Une surprise pour certains qui pensaient le voir rempiler dans le gouvernement Akhannouch. Le ministre de 61 ans, fondateur du groupe Saham et qui a présidé la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) entre 2006 et 2009, a ainsi quitté le ministère que lui avait confié le roi lors du deuxième gouvernement Benkirane, en 2013. Il avait été reconduit à ce poste en 2017 puis en 2019, lors des gouvernements El Othmani I et II. Lors de la campagne pour les élections du 8 septembre, celui que l’on surnomme MHE, encarté au RNI pourtant arrivé largement en tête des…

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail