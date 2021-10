Dans la bibliothèque de Rachid Boufous

Architecte et urbaniste, il vient de publier “Les Chroniques du Détroit” (Éd. Le Fennec, 2021), roman historique qui se déroule à Tanger.

1. “Mangeclous”, d’Albert Cohen

“Un roman fabuleusement beau, plein d’humour et d’esprit. Mangeclous (Pinhas Solal), capitaine des vents, s’inventant mille et un métiers et pourfendant les bassesses du monde, nous promène dans le monde lumineux des juifs séfarades de Céphalonie. Écrit en 1938 par Albert Cohen, Mangeclous est, avec Solal et Belle du Seigneur, l’un des meilleurs romans du 20e siècle.” Mangeclous d’Albert Cohen, Éd. Gallimard, 1938.

2. “Vingt-quatre heures de la vie d’une femme”, de Stefan Zweig

“On dit souvent que l’amour n’a pas d’âge, et Vingt-quatre heures de la vie d’une femme de Stefan Zweig en est la meilleure illustration. Quand on décide de tout quitter pour vivre, follement, sa passion et ses sentiments, en bravant les coutumes sociales et les codes qui régissent les humains entre eux… Peut-être la meilleure nouvelle sur l’amour que j’ai eu à lire”…