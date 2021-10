Béatrice Hibou et Mohamed Tozy auscultent le Maroc néolibéral

Décidément, le “modèle marocain” fascine. Après L’État d’injustice au Maghreb : Maroc et Tunisie, cosigné avec Irene Bono et Hamza Meddeb (Karthala, 2015) où il était question d’une sociologie historique et comparée du politique, Béatrice Hibou et Mohamed Tozy s’intéressent à deux logiques idéal-typiques qui façonnent la gouvernance au Maroc : celle de l’État-nation et celle de l’Empire. Pour les deux politologues, ces deux logiques ne s’opposent pas mais constituent deux pôles qui coexistent, tantôt dans la tension, tantôt dans la complémentarité, dans l’exercice du pouvoir et les représentations qui en sont faites par les différents acteurs.

Penser l’imbrication

L’ouvrage, dense et précis, est passionnant car il envisage l’État non seulement comme un ensemble d’institutions mais comme un système symbolique complexe, incluant pratiques et représentations, et évoluant dans…