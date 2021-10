Pour développer de nouveaux projets, Casablanca Marina Management Company double son capital

Le capital de la société a bondi de 152 millions de dirhams à 297,6 millions de dirhams, soit une hausse de 152 millions de dirhams. L’opération avait été décidée lors d’une assemblée générale extraordinaire, fin avril dernier, mais n’a été concrétisée que le 16 août, selon des sources officielles consultées par TelQuel. Interrogée par TelQuel au sujet de l’intérêt de cette opération, une source autorisée au sein de la CGI nous explique que “l’augmentation de capital opérée au niveau de la coquille CMMC (filiale à 100 % de la CGI) concerne l’apport en nature de terrains pour le développement de nouvelles opérations à usage mixte (mixed use, développement d’usages résidentiels, touristiques, commerciaux et institutionnels sur un seul espace de façon intégrée, ndlr), en s’appuyant notamment sur des partenariats avec des opérateurs spécialisés dans la réalisation et l’exploitation d’actifs”. Notre source ajoute que “le développement de…

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail