L’Agence nationale de la sécurité routière s’appuie sur IHM Technologies pour numériser ses archives, un projet à 5,6 MDH

Concurrencée par le géant CBI et les sociétés Nevo Technologies, Visativ Africa et Master Archives, IHM Technologies a remporté l’appel d’offres grâce à son offre, la moins-disante parmi celles présentées, et évaluée à 5,6 millions de dirhams. IHM Technologies dispose de 300 jours pour fournir à la NARSA une solution logicielle de gestion électronique des documents de type ECM (entreprise content management) “permettant globalement l’acquisition, l’indexation, le classement, le stockage, la recherche, la consultation, l’édition et la diffusion des documents”, lit-on sur le descriptif du marché. L’opération concernera les archives disponibles au niveau de trois agences de la NARSA : à Rabat, ainsi que les deux sites pilotes de Khémisset et Berkane. Pour l’agence chargée, entre autres, de la délivrance des permis de conduire, l’objectif est d’avoir une image claire en volume et en nature des archives métier existant sur les sites choisis pour ce projet, de limiter…

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail