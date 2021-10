Élection des conseillers : le RNI fait main basse sur la chambre haute

Aziz Akhannouch, Abdellatif Ouahbi et Nizar Baraka ont de quoi jubiler une fois de plus. Arrivés en tête des Chambres professionnelles, dans les communes, les préfectures, les provinces et les régions, les voilà vainqueurs des ultimes élections de 2021 à la Chambre des conseillers, les deuxièmes du genre après la révision constitutionnelle de 2011 qui a réduit le nombre de membres de la deuxième chambre de 270 à 120 membres.

Le ministère de l’Intérieur a annoncé les résultats dans la soirée du mardi 5 octobre. On y apprend notamment que le nombre de candidatures soumises à ce scrutin indirect s’élève à 691. La moyenne est d’environ 6 candidatures par siège, avec un taux de participation de 94,86 % pour les représentants des collectivités territoriales, des Chambres professionnelles et du patronat. Moins important, le taux…