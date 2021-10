Barid Al-Maghrib confie la refonte de sa communication institutionnelle à Green DDB Corporate

La filiale spécialisée dans la communication institutionnelle et corporate de Zone Bleue DDB décroche ainsi un marché de 4,1 millions de dirhams, alors qu’elle était en concurrence avec Saga Communication et Optimum Marketing Group, entre autres.

“Développer son image d’entreprise citoyenne”

Green DDB Corporate aura pour mission d’asseoir et pérenniser la notoriété de Barid Al-Maghrib en tant qu’institution engagée dans le développement socio-économique du Maroc, mais aussi de “développer son image d’entreprise citoyenne, au service du public marocain et donner de la visibilité à son action en mettant en exergue sa plus-value et en faisant connaître ses actions et projets auprès de l’ensemble des cibles et parties prenantes (pouvoirs publics, clients, partenaires sociaux, partenaires institutionnels, acteurs politiques et civils, médias fournisseurs, acteurs associatifs et ONG, etc.)”, lit-on sur le cahier des…