Accords Maroc-UE, à quand la fin de l’instabilité juridique ? L’éclairage de Larbi Jaidi

La semaine dernière, le Tribunal européen annulait les décisions du Conseil de l’Union européenne relatives aux accords agricole et de pêche entre l’UE et le Maroc, suite aux recours déposés par le Polisario. Comment le Maroc peut-il prendre les devants face à l’instabilité juridique de l’UE sur ces deux accords ? Quels défis à venir ? Larbi Jaidi, économiste et Senior Fellow au Policy Center for the New South, répond à nos questions dans Le Scan, le podcast d’actualité de TelQuel.

Par La Rédaction