L’Ecrin- Concept Living, une réponse du Groupe Asma Invest au nouveau mode de vie des Casablancais

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Asma Invest se repose ainsi sur un ancrage contextuel et continue à bâtir son image en tant que promoteur qui s’approprie le territoire de l’innovation en développant des « projets-concepts » inspirés par leur époque et leurs publics.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

Son nouveau projet de lotissement, L’Ecrin-Concept Living, laisse le choix à l’acquéreur de construire son futur espace de vie selon ses goûts et ses nouveaux besoins.

« Par son emplacement exceptionnel à la croisée de Casablanca et de Dar Bouazza, le projet dispose d’avantages exclusifs, utiles pour la vie du quotidien. Ses atouts positionnent L’Ecrin- Concept Living comme un projet UNIQUE, d’autant plus qu’il renforce sa singularité de sa capacité à mêler le meilleur des deux zones » a déclaré, le Directeur Général du groupe Asma Invest.

L’Ecrin Concept Living se présente sur un emplacement unique, dans un cadre de vie premium, proche de toutes les commodités essentielles à la vie de tous les jours. A mi-chemin entre Dar Bouazza et Casablanca, le projet offre ainsi le meilleur des deux localités à travers sa proximité du centre urbain de Casablanca (dynamisme, vie urbaine et modernité) et sa situation en pleine nature dans une zone calme symbole de quiétude près de la plage de Dar Bouazza.

L’Ecrin-Concept Living, s’étend sur 4,8 HA avec 61 lots de terrains pour villas exclusives allant de 400 à 500 M2, lancés au prix de 5800 Dhs/m2. Le projet est facile d’accès à partir de la route d’Azemmour.