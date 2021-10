CGEM-MEDEF, les réseaux de Ssi Aziz et de MHE en force

Le tour de table de cette réunion entre décideurs économiques du Maroc et de la France tenue les 24 et 25 août dernier à Paris illustre l’influence des deux businessmen Aziz Akhannouch et Moulay Hafid Elalamy, tous deux du RNI, concernant les postes clés de la CGEM. Il y avait là Lamia Tazi, DG de Sothema et proche de MHE. Elle préside la Fédération de l’industrie pharmaceutique. Autre présent, le PDG d’Outsourcia et président de la Fédération marocaine de l’externalisation des services, Youssef Chraïbi, et associé du vice-président de la CGEM, Mehdi Tazi.

La holding royale Al Mada “commencerait à prendre ses distances avec la CGEM, devenue trop politisée à son goût”

Zouhair Bennani, le PDG de Label’Vie et associé du président de…